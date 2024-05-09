ضغطت مراسلة شبكة CNN، كايتلين كولينز، على السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أثناء مناقشة ما إذا كان يمكن تصنيف تصرفات إسرائيل في غزة على أنها إبادة جماعية.

نستعرض لكم فيما يلي جزءًا من الحوار الذي دار بينهما:

كايتلين كولينز: آخر مرة تحدثنا فيها رفضت أن تقول ما إن كنت تعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. هل أنت مستعد للقيام بذلك الآن..



بيرني ساندرز: انظري، هذا سؤال إعلامي يطرح علي دائمًا ويخلق..



كايتلين كولينز: لكن الناس يهتمون بذلك السؤال.



بيرني ساندرز: لا لا لا. انظري. ما يهتم به الناس هو إيقاف نتنياهو عن القيام بالدمار الكبير الذي يجلبه على غزة حاليًا. كما تعلمين، تنظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية. ما الذي يشكل الإبادة الجماعية؟ هل هو قتل الـ6 ملايين يهودي في الحرب العالمية الثانية أو المليوني كمبودي الذين قتلوا على يد بول بوت أم ما حدث في رواندا؟ سأترك الأمر للمحكمة الجنائية الدولية لتحديد ذلك، لكن سأقول لك أن ما يحدث الآن مروّع وغير مقبول ويجب علينا استخدام كل نفوذنا لوقف ذلك.



كايتلين كولينز: حسنًا، إذًا أنت غير مستعد لوصفها بالإبادة الجماعية بعد.