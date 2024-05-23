"عقاب" لرئيس تايوان الجديد.. الصين تطلق مناورات عسكرية في محيط الجزيرة

بعد أيام من خطاب تنصيب الرئيس التايواني المنتخب حديثا، لاي تشينغ تي، والذي طالب فيه الصين بالكف عن ترهيب تايوان، أطلقت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ووصفت الصين التدريبات بأنها "عقاب" لما تسميه "الأعمال الانفصالية”.

وتعد التدريبات، التي ستستمر لمدة يومين، أحدث تطور في النزاع المستمر بين الجانبين.

فيما يدعي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أن تايوان جزء من أراضيه، ويقول إنه سيأخذ الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال المكتب الرئاسي التايواني إنه واثق وقادر على الدفاع عن الأمن القومي، وذلك ردا غلى التدريبات العسكرية الصينية في محيط الجزيرة.