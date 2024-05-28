انفجار صاروخ كوري شمالي في ثاني محاولات إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري

فشلت كوريا الشمالية في محاولة وضع قمر صناعي ثانٍ للتجسس في المدار، حيث انفجر الصاروخ الذي يحمل قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكري خلال المرحلة الأولى من الرحلة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

الانفجار أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في أوكيناوا باليابان، بينما رفع هذا التنبيه في وقت لاحق.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK نقطة برتقالية لامعة تحلق في السماء وتشتعل فيها النيران.

من جانبه، تلقى خفر السواحل الياباني تحذيرًا مسبقًا من بيونغ يانغ بشأن فترة إطلاق مدتها 8 أيام، تنتهي في 4 يونيو. ومن المحتمل أن حطام الصاروخ سقط في ثلاثة مواقع بالقرب من شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفلبينية.

مراسل CNN ويل ريبلي ينقل لكم المزيد عبر هذا التقرير.