هبت جولة أخرى من العواصف العنيفة عبر منطقة دالاس فورت وورث متروبوليتان في ولاية تكساس الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى هبوب رياح بقوة الإعصار وإثارة مخاوف من حدوث إعصار.

وتركت العواصف أكثر من 750 ألف عميل في تكساس بدون كهرباء.

وقد اجتاحت أعاصير مميتة قلب الولايات المتحدة مع تهديد العواصف الشديدة لملايين الأمريكيين مع تجمعهم في العطلة.

فيما كانت هناك أنباء عن وقوع قتلى بعدما ضربت عاصفة عنيفة 4 ولايات في نهاية الأسبوع .

ويُذكر أن الأعاصير أدت لتضرر العديد من المنازل والأعمال التجارية في تكساس وأوكلاهوما وأركنساس وكنتاكي، بينما أُعلنت حالة الطوارئ في كنتاكي.