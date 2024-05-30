قُتل خوزيه ألفريدو كابريرا، أحد المرشحين لمنصب عمدة المدينة، بالرصاص في محطته الأخيرة لحملته الانتخابية في ولاية غيريرو بجنوب المكسيك.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه للحادث شخصًا يوجه مسدسًا إلى مؤخرة رأس كابريرا قبل إطلاق عدة طلقات.

وأعلن مكتب المدعي العام أنه بدأ تحقيقًا وأن المسلح الذي أطلق النار على كابريرا قُتل في مكان الحادث.

يأتي الحادث وسط أعمال عنف واسعة النطاق في البلاد والحملة الانتخابية الأكثر دموية في تاريخ المكسيك.