تقول حملة دونالد ترامب إن إدانته في محاكمة "أموال الصمت" ساعدت الحملة فعليًا في زيادة كبيرة في جمع التبرعات.

وتقول الحملة إنها - جنبًا إلى جنب مع اللجنة الوطنية الجمهورية - جمعت 141 مليون دولار في مايو، حيث ساهم العديد من هؤلاء المانحين في جهود إعادة انتخاب ترامب لأول مرة.

من جانبهم، يقول مسؤولو ترامب إن الحملة جمعت 53 مليون دولار عبر الإنترنت، بعد 24 ساعة فقط من إدانة الرئيس السابق.

كما أن المنظمة التي تدعم ترامب جمعت 150 مليون دولار أخرى الشهر الماضي.

مراسلة CNN ألينا ترين تستعرض عبر هذا التقرير الأسباب التي جعلت الإدانة بجناية تؤدي إلى زيادة في جمع التبرعات لحملة ترامب الانتخابية.