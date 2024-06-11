أصيب أربعة من أعضاء هيئة التدريس من كلية كورنيل في ماونت فيرنون بولاية أيوا الأمريكية، في "حادثة خطيرة" أثناء زيارتهم لحديقة في الصين الاثنين، وفقا لبيان صادر عن الكلية.

جميع الضحايا الأربعة هم من ولاية أيوا الأمريكية، وقد وصفت بحادثة "طعن مروعة" للغاية ووقعت في وضح النهار في حديقة مكتظة في عطلة رسمية في الصين.

وقد أظهر الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أحد الجرحى يضغط بيده على الجزء الخلفي من خاصرته والثلاثة الباقيون واعون ويستخدمون هواتفهم الذكية للتواصل مع الآخرين.

قال رئيس كلية كورنيل أن خارجية الصين هي جزء من شراكة مع جامعة محلية، وفي بيان صدر لشبكة CNN، هذا ما قاله جوناثان براند: “لقد كنا على اتصال مع المدربين الأربعة ونقوم بمساعدتهم خلال هذا الوقت.”

وفي تعليق لممثلة ولاية أيوا الأمريكية، آشلي هينسون قالت في اقتباس شاركته على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا): “مذعورة من تعرض العديد من أعضاء هيئة التدريس في كلية كورنيل للطعن الوحشي في الصين. لقد كان فريقي على اتصال بكلية كورنيل وسوف نبذل كل ما في وسعنا لجلب سكان أيوا هؤلاء… إلى ديارهم بأمان. شاركوني في الصلاة من أجل صحتهم وسلامتهم.”

فيما تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بالتقارير عن حادثة الطعن وإنها تراقب الوضع.

ولدى كريستي لو ستاوت مراسلة CNN المزيد من التفاصيل عن الحادثة.