فيديو يظهر مطاردة مرعبة لحافلة ركاب مُختطفة في أمريكا.. شاهد كيف انتهت

أظهر مقطع فيديو درامي لحظة مطاردة الشرطة الأمريكية لحافلة ركاب اختطفها رجل مسلح في مدينة أتلانتا الأمريكية، وأثناء المطاردة اصطدمت الحافلة بعدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة.

وفي نهاية المطاف نجحت الشرطة في السيطرة على الحافلة وإلقاء القبض على المختطف وعثرت الشرطة على شخص بالغ مصاب بطلق ناري، أعلن عن وفاته لاحقًا متأثرًا بجروحه، وشوهد ما لا يقل عن خمسة ركاب وهم يخرجون من الحافلة وأيديهم مرفوعة وتقول الشرطة إنه لم يصب أي شخص آخر في الحادث.

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