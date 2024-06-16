في خطاب له في ديترويت، تحدى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإجراء نفس الاختبار الذي أجره لقدرة الإدراك والذي "تفوق فيه"، ليخلط أثناء حديثه بين من أجرى له الاختبار.

وأشار ترامب إلى النائب الجمهوري من تكساس روني جاكسون، الذي كان طبيب البيت الأبيض لجزء من فترة رئاسته، باسم "روني جونسون".

وقال ترامب في خطابه: "أعتقد أنه يجب عليك إجراء اختبار لقدرة الإدراك مثلما فعلت، لقد أجريت اختبارًا لقدرة الإدراك وتفوقت فيه. روني، الدكتور روني جونسون. هل يعرف الجميع روني جونسون، عضو الكونغرس من تكساس؟ كان طبيب البيت الأبيض، وقال إنني الرئيس الأكثر صحة في التاريخ كما يشعر. لقد أحببته كثيرًا".