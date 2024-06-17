بيل غيتس يراهن بشكل كبير على الطاقة النووية لهذه الأسباب.. ماذا قال؟

في كتابه الصادر عام 2021 بعنوان "كيف نتجنب كارثة مناخية"، كتب بيل غيتس أنه من أجل حل أزمة المناخ، نحتاج إلى جعل الطاقة النظيفة قادرة على المنافسة اقتصاديًا مع الوقود الأحفوري.

هذا الأسبوع، بدأ العمل في منشأة جديدة في وايومنغ، ويقول إنها ستفعل ذلك تمامًا.

إنها محطة طاقة نووية بمفاعل يبلغ حجمه ثلث حجم المفاعل التقليدي.

يتم تبريده بالصوديوم السائل بدلاً من الماء. يقول غيتس إن هذا يجعل المفاعل أكثر أمانًا وبساطة، وذلك في أحدث مبادرة من شركته، تيرا باور.

يواجه المشروع عقبات، الأكثر بروزًا بينها هو موافقة لجنة التنظيم النووي بالفعل على خطة المفاعل.

في الماضي كانت المشاريع النووية تعاني من التأخير والتكاليف المرتفعة. ولكن أنصار هذه المفاعلات الجديدة يقولون إنها المفتاح لمستقبل يتمتع بوفرة من الطاقة النظيفة.

تحدث بيل غيتس مع مذيع CNN، فريد زكريا، في مقابلة سلطت الضوء على الطاقة النظيفة.