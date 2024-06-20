وبخ السيناتور الأمريكي، جوش هيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، في استجواب تطرق إلى الحوادث الأخيرة التي شهدتها شركة تصنيع الطائرات وما إن كان رئيسها التنفيذي يركز حقًا على إجراءات السلامة في إنشاء الطائرات.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

جوش هيلي: السيد كالهون. ما الدخل الذي تتقاضاه حاليًا؟



ديف كالهون: أيها السيناتور، هذا واضح في مستندات الوكالة الخاصة بنا في كل عام من الأعوام التي عملت فيها.



جوش هيلي: نعم، ولكن ما هو؟



ديف كالهون: إنه رقم كبير، سيدي.



جوش هيلي: حسنًا، دعني أساعدك. إنه 32.8 مليون دولار هذا العام. هل يبدو هذا صحيحًا؟



ديف كالهون: نعم، هذا صحيح.



جوش هيلي: هذه زيادة بنسبة 45% عن العام الماضي. هل يبدو هذا صحيحًا؟



ديف كالهون: نعم، هذا صحيح.



جوش هيلي: ما الذي تقوم به مقابل هذا الأجر بالضبط؟



ديف كالهون: أحصل عليه مقابل إدارة شركة بوينغ.



جوش هيلي: نعم. إذًا ساعدني على الفهم. أعني، هل تحصل على أجر مقابل الشفافية؟ هل هذا جزء من.. هل هذا أحد المقاييس لدخلك؟



ديف كالهون: أعتقد أن مجلس الإدارة يعتمد عليّ فيما يتعلق بالشفافية.



جوش هيلي: حقًا؟ لأنك قيد التحقيق بتهمة تزوير سجلات فحص طائرة بوينغ 787. تخضع للتحقيق الجنائي بسبب رحلة خطوط آلاسكا الجوية. لقد تم التحقيق معك من قبل وزارة العدل بتهمة التآمر الجنائي للاحتيال على إدارة الطيران الفيدرالية. كل هذا خلال فترة ولايتك. لا يبدو لي أن هذا يمثل قدرًا كبيرًا من الشفافية. ماذا عن السلامة؟ هل هذا جزء من دخلك؟



ديف كالهون: إنه كذلك بالتأكيد يا سيناتور.



جوش هيلي: أتعلم.. هل رأيت التقارير التي تفيد بأن المقاول الفرعي الذي تستخدمونه لصنع قطعة الباب التي سقطت من السماء، عندما ذهبت إدارة الطيران الفيدرالية وقامت بجولة في المنشأة، وجدوا أن ختم باب تم تشحيمه بصابون غسيل الأطباق السائل من شركة داون وتم تنظيفه بقطعة قماش مبللة. وتم فحص ختم باب آخر ببطاقة مفتاح غرفة الفندق. هل تبدو هذه كإجراءات سلامة بالنسبة لك؟



ديف كالهون: سيدي السيناتور، أعتقد أن علاقتنا مع هذا المورد المحدد موثقة جيدًا، وتمت مراجعتها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية ومن قبلنا بالتأكيد، وأنا عازم بشدة على الاستحواذ على هذه الشركة حتى لا يحدث أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق.



جوش هيلي: كما تعلم، تقول إدارة الطيران الفيدرالية أيضًا أن بوينغ لم تنفذ بعد الخطوات الموصى بها من عامي 2019 و2020 بعد حوادث تحطم الطائرة ماكس. أنتم.. لم تتخذوا إجراءات السلامة المناسبة أو تنفذوا ما أوصوا به. أعني، إذا كانت السلامة جزءًا من حزمة التعويضات التي تبلغ 33 مليون دولار الخاصة بك، فكيف تكون مؤهلًا لأي من هذا؟ ماذا.. ماذا عن الجودة؟ هل الجودة جزء من حزمة الدخل الخاصة بك؟



ديف كالهون: سيدي السيناتور، ألتقي بإدارة الطيران الفيدرالية بانتظام. إنهم لا يحجبون أي شيء ولست على علم بأي شيء تم الاستشهاد به فيما يتعلق بتلك الحوادث ولم نتخذ إجراءً بشأنه.



جوش هيلي: حقًا؟ لأنه كان لدينا مُبلغون عن المخالفات. قلت إنك تستمع إلى شهادات المبلغين عن المخالفات. لقد حضر العديد من المبلغين عن المخالفات إلى هذه اللجنة وزعموا أن شركة بوينغ تقطع كل زاوية ممكنة فيما يتعلق بالجودة والسلامة، ليس فقط في الماضي، بل الآن أيضًا. لقد زعموا أنك ألغيت عمليات التفتيش على السلامة وأن هناك عددًا أقل من المفتشين الذين يتحققون من الجودة. لقد زعموا أنه عندما أثاروا قضايا الجودة والمخاوف، تم إعادة تعيينهم، وتمت معاقبتهم، وتهديدهم جسديًا. لا يبدو لي أن هذا يمثل اهتمامًا بالجودة. ومع ذلك، فإنك تحصل على 33 مليون دولار سنويًا. هذا غير عادي.



ديف كالهون: سيدي السيناتور. لقد قمنا بزيادة عدد مفتشي الجودة بشكل كبير.



جوش هيلي: كم ارتفع سعر سهمكم أثناء وجودك في بوينغ؟



ديف كالهون: لم يرتفع سعر السهم، ولا أتابعه كثيرًا.



جوش هيلي: هل قمت بأي عمليات إعادة شراء للأسهم أثناء وجودك في بوينغ؟



ديف كالهون: ليس في وظيفتي، لا.



جوش هيلي: ماذا عن أرباحك؟ هل زادت أرباحك على الإطلاق؟



ديف كالهون: لم أحقق أي أرباح، سيدي.



جوش هيلي: عذرًا؟



ديف كالهون: لم أحقق أي أرباح.



جوش هيلي: نعم. كما تعلم، أعتقد أن الحقيقة يا سيد كالهون هي أنك لا تركز على السلامة، ولا تركز على الجودة، ولا تركز على الشفافية. كل هذا موثق في السجل. ولكنني أعتقد أنك في الواقع تركز على ما تم تعيينك من أجله بالضبط، وهو أن تختصر الطريق، وتلغي إجراءات السلامة. أنت تعاقب موظفيك وتخفض الوظائف لأنك تحاول انتزاع كل ربح ممكن من هذه الشركة. أنت تقوم بالتعدين، أنت تقوم بتعدين بوينغ. لقد كانت واحدة من أعظم الشركات الأمريكية على الإطلاق. لقد وظفت آلاف الأشخاص في ولايتي، وأنت تقوم بتعدينها من أجل الربح وزيادة قيمة المساهمين، وتحصل على مكافأة مقابل ذلك. لقد حصلت على زيادة ضخمة في الراتب، زيادة هائلة في الدخل. لذا فإن الأمر يسير على ما يرام بالنسبة لك. لكن بالنسبة للشعب الأمريكي، فإنهم في خطر، وبالنسبة لعمالك، فهم مهددون، وبالنسبة للمبلغين عن المخالفات، فإنهم يخشون على حياتهم حرفيًا، ولكنك تحصل على تعويض لم يسبق له مثيل. ألا تعتقد أن أولوياتك قد تكون في غير محلها هنا؟ أعني، ألا تعتقد أن الوقت قد حان للعودة إلى التركيز على صنع طائرات عالية الجودة ودفع أجور جيدة لعمالك والاعتناء بالشباب الذين أوصلوك إلى حيث أنت الآن؟



