اتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني بشن "هجوم وحشي" باستخدام أسلحة بيضاء خلال اشتباك في بحر الصين الجنوبي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو تصعيد كبير في نزاع متفاقم يهدد بجر الولايات المتحدة إلى صراع عالمي آخر.

تعد هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من المواجهات المتزايدة الخطورة في الممر المائي الغني بالموارد والمهم استراتيجيًا.

اللقطات - التي تم تحريرها بشكل كبير، والتي نشرتها القوات المسلحة الفلبينية - تظهر قوارب صينية صغيرة تحيط بقارب فلبيني صغير. وفي بعض الأحيان، نرى أفرادًا صينيين يرتدون زيًا رسميًا ويحملون فؤوسًا يضربون السفينة الفلبينية، ويأخذون حقيبة واحدة على الأقل من السفينة الفلبينية.

تقول القوات المسلحة الفلبينية إن أحد بحارتها فقد إصبعًا في الحادثة، بينما تنفي الحكومة الصينية تورطها في أي شيء غير قانوني.

واتهمت الصين الفلبين بمحاولة تهريب الأسلحة ومواد البناء إلى هذه البؤرة في سفينة صدئة وراسية في هذه المنطقة المتنازع عليها.

كما كانت المنطقة محل نزاع بين الصين والفلبين لسنوات، ولكن المواجهات تصاعدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.