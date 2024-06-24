أصدر حاكم ولاية آيوا، كيم رينولدز، إعلانًا بالكوارث في 21 مقاطعة شمال غربي الولاية، السبت، وأصدر توجيهًا لجميع موارد الولاية المتاحة لمساعدة روك فالي والمجتمعات الأخرى استجابة لـ"الفيضانات الكارثية".

ففي بعض المناطق، اضطرت فرق الإنقاذ إلى استخدام القوارب للوصول إلى الأشخاص المحاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه.

واضطر بعض الأشخاص في دور رعاية المسنين إلى الانتقال إلى مكان آمن وهم لا يزالون على كراسيهم المتحركة.

أما في ولاية مينيسوتا، تم تفويض الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإخلاء بسبب وصول بعض البحيرات إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها.