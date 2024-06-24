بالنسبة للرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، فإن الضغوط قائمة لمعالجة المخاوف الرئيسية للناخبين.

كان ترامب مهووسًا بخسارته في الانتخابات الماضية. ويواصل تكرار الادعاء الكاذب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سُرقت.

كما دعم علنًا مثيري الشغب الذين اقتحموا الكابيتول في 6 يناير، ووصفهم بأنهم "رهائن".

ورغم أن ترامب كرر هذه الادعاءات لسنوات، إلا أن 65٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن بايدن فاز في الانتخابات بشكل شرعي - وهو نفس العدد الذي اعتقد ذلك قبل تنصيبه مباشرة.

أما الآراء حول مثيري الشغب في 6 يناير فهي أكثر تعقيدًا.

وفقًا لتقرير صدر في الذكرى الثالثة لأعمال الشغب في الكابيتول، كان الجمهوريون أقل ميلاً إلى الاعتقاد بأن المشاركين كانوا "عنيفين في الغالب" مقارنة بما كانوا عليه قبل عامين.

كان الديمقراطيون والمستقلون أكثر ثباتًا في آرائهم.

في هذه الأثناء، وكونه أكبر رئيس حاكم، كافح جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا لتهدئة المخاوف بشأن عمره.

لقد حاول صرفها، كما حاول مقارنة أدائه بأداء ترامب البالغ من العمر 78 عامًا، وحاول حتى تحويل الأمر إلى مزحة، قائلًا في خطاب أمام دفعة خريجين: "عندما تخرجت من المدرسة الثانوية قبل 300 عام..".

إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن الناخبين قلقون. يعتقد 81٪ من البالغين في الولايات المتحدة أن بايدن كبير السن جدًا لأن يخدم لفترة أخرى. يقول عدد أقل - 55٪ - نفس الشيء عن ترامب.

وبالنسبة لبايدن، في حين تشير أرقام الوظائف الأخيرة وتباطؤ التضخم إلى اقتصاد قوي، فإن الأمريكيين لا يشعرون بذلك. ومع ذلك، يحاول الرئيس إثبات أنه الخيار الاقتصادي الأفضل مقارنة بترامب.

وفي حين تباطأ التضخم، إلا أنه لا يزال أعلى مما كان عليه عندما كان ترامب في منصبه. وقد اعترف بايدن بأن المستهلكين يشعرون بالضغط على محافظهم.

لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الاقتصاد هو القضية الرئيسية بالنسبة للأمريكيين وبايدن يخسر هذه الحجة أمام خصمه. حيث يثق المزيد من الأمريكيين في ترامب مقارنة ببايدن في التعامل مع الاقتصاد والتضخم.



وفيما يتعلق بنقاط الضعف المحتملة هذه لكلا المرشحين، يبقى السؤال قائمًا: هل ستفوز حججهما في النهاية بأصوات الناخبين؟

شاهد المناظرة الرئاسية على قناة CNN في 27 يونيو 2024 الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي - 28 يونيو 2024 الساعة 1 صباحًا بتوقيت غرينتش.