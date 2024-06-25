تعرض مراسل CNN، لاري مادو، وأخت الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما غير الشقيقة، أوما أوباما، للغاز المسيل للدموع على الهواء مباشرة، حيث تتصاعد الاحتجاجات بشأن مشروع قانون مالي مثير للجدل في العاصمة الكينية نيروبي.

وعقب الحادث، قالت أوما لمراسل شبكتنا إن "هؤلاء الشباب يتظاهرون فقط من أجل حقوقهم. قدمت وانضممت إليهم لأقول لهم، كونهم من الجيل Z، أننا نفهم أنهم بحاجة إلى استخدام أصواتهم".

وتابعت قائلة: "لقد تعرضوا للغاز المسيل للدموع. لقد تعرضنا للغاز المسيل للدموع. لدينا أعلام ولافتات، لا شيء آخر! لا شيء آخر! لا يحمل هؤلاء الشباب أي شيء آخر، مجرد أعلام ولافتات. العلم الكيني! كيف يمكنك تعريض شعبك للغاز المسيل للدموع؟".

وأردفت بعدها بالقول: "استمعوا إليهم. استمعوا إلى هؤلاء الأطفال. إنهم المستقبل، إنهم يشكلون 80٪ من شعبنا. 80٪!. إذا قرروا الانقلاب ضدنا، فيمكنهم ذلك. هذا ما يفعلونه الآن. لذا رجاء، استمعوا إلى هؤلاء الشباب".