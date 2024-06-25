بعد قانون مثير للجدل.. شاهد لحظة اقتحام متظاهرين غاضبين للبرلمان في كينياالعالمنشر الثلاثاء، 25 يونيو / حزيران 2024اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى البرلمان الكيني وأضرموا النار في مجلس البرلمان لمدينة نيروبي مع تصاعد الغضب ضد مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق.حيث تحولت مظاهرة قام بها أشخاص غاضبون من الزيادات الضريبية المخطط لها إلى مظاهرة مميتة.. وورد أن خمسة أشخاص قتلوا وهناك عشرات الجرحى.وقد شاهد طاقم شبكة CNN رجال الأمن وهي تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين في الشوارع.وقد يهمك أيضًا: ببث مباشر.. لحظة تعرض مراسل CNN وأخت أوباما غير الشقيقة للغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات نيروبي قراءة المزيدكينيااحتجاجاتالحكومة الكينيةالعنفالعنف بكينيا