اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى البرلمان الكيني وأضرموا النار في مجلس البرلمان لمدينة نيروبي مع تصاعد الغضب ضد مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق.

حيث تحولت مظاهرة قام بها أشخاص غاضبون من الزيادات الضريبية المخطط لها إلى مظاهرة مميتة.. وورد أن خمسة أشخاص قتلوا وهناك عشرات الجرحى.

وقد شاهد طاقم شبكة CNN رجال الأمن وهي تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين في الشوارع.

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