هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في المناظرة الرئاسية التي تنظمها شبكة CNN، قائلًا إن ترامب "مغفل وخاسر"، ردًا على قول الرئيس الأمريكي السابق في فترته الرئاسية بأن ضحايا الحرب العالمية الأولى من الجنود "مغفلين وخاسرين".

وقال بايدن في المناظرة: "نحن أيضًا في موقف نحترم فيه المحاربين القدامى كثيرًا. لقد أمضى ابني عامًا في العراق يعيش بجوار واحدة من حفر الحرق تلك مباشرة، وعاد مصابًا بورم أرومي دبقي في المرحلة الرابعة. كنت مؤخرًا في فرنسا في يوم الإنزال وتحدثت إلى الجميع عن هؤلاء الأبطال الذين ماتوا. ذهبت إلى مقبرة الحرب العالمية الأولى، بينما رفض هو الذهاب. كان يقف مع جنراله ذي الأربع نجوم وقال: لا أريد الذهاب هناك لأنهم مجموعة من الخاسرين والمغفلين. لم يكن ابني خاسرًا. لم يكن مغفلًا. أنت المغفل، أنت الخاسر".

وجاء رد ترامب بالقول: "أولاً، كان هذا كلامًا مختلقًا، مغفلين وخاسرين. لقد لفقوه. لقد كانت في مجلة فاشلة من الدرجة الثالثة مثل العديد من هذه المجلات. لقد لفقه. لقد وضعها في الإعلانات التجارية. لقد أخطرناه. كان لدينا 19 شخصًا قالوا إني لم أقل ذلك. وفكر في الأمر، من الذي قد يقول.. أنا في مقبرة وأتحدث عن قدامى المحاربين… لأنه لم يعتن أحد بهم بشكل أفضل. أنا سعيد جدًا لأن هذا الأمر ظهر وأنه طرحه. لا يوجد أحد اعتنى بجنودنا بشكل أفضل مني. الاعتقاد أنني سأقول أمام الجنرالات وغيرهم إنهم أغبياء وخاسرون. لدينا 19 شخصًا قالوا إنني لم أقل ذلك مطلقًا. لقد اختلقه تمامًا كما تم اختلاق روسيا روسيا روسيا. كما تم اختلاق عملاء الاستخبارات الـ 51 تمامًا. كما تم اختلاق الشيء الجديد، خبراء الاقتصاد الـ16 الذي يتحدثون. إنه الشيء ذاته. قال 51 عميل استخبارات إن الكمبيوتر المحمول كان تضليلًا روسيًا. لم يكن كذلك. لقد أتى من ابنه هانتر. لم يكن تضليلاً من جانب روسيا. لقد اخترع عبارة مغفلين وخاسرين. لذا يجب عليه أن يعتذر لي الآن".