تحدث مذيع CNN، أندرسون كوبر، مع نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن أداء الرئيس بايدن في المناظرة الرئاسية على شبكة CNN - وكيف يتفاعل الديمقراطيون الآخرون مع ما تكشف في المناظرة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

أندرسون كوبر: وصف مراسل CNN جون كينغ حالة من التخبط داخل الحزب الديمقراطي الآن بسبب أداء الرئيس بايدن في مناظرة الليلة. فقد كان يسمع من المشرعين الديمقراطيين وغيرهم في جميع أنحاء البلاد. يتساءل البعض داخل حزبك عما إذا كان ينبغي للرئيس بايدن أن يتنحى. ماذا تقولين بهذا الشأن؟



كامالا هاريس: استمع، أولاً وقبل كل شيء، ما رأيناه الليلة هو أن الرئيس يتناقض بشكل واضح للغاية مع دونالد ترامب في جميع القضايا التي تهم الشعب الأمريكي. نعم، كانت البداية بطيئة، لكنها كانت نهاية قوية. وما أصبح واضحًا جدًا خلال الليل هو أن جو بايدن يقاتل نيابة عن الشعب الأمريكي في الجوهر وفي السياسة والأداء.



أندرسون كوبر: أعني، هل يمكنك أن تقول إنك لست قلقة على الإطلاق بعد مشاهدتك أداء الرئيس الليلة؟



كامالا هاريس: كانت بداية بطيئة. هذا واضح للجميع، لن أناقش هذه النقطة. أنا أتحدث عن الاختيار في نوفمبر. أنا أتحدث عن واحدة من أهم الانتخابات في حياتنا الجماعية.... أفهم أن هذه هي المسرحية التي تلي المناظرة، هذه المحادثة التي أنا فيها، وأنا أفهم لماذا يريد الجميع التحدث عنها. لكنني أعتقد أن من المهم أيضًا أن ندرك أن الاختيار في نوفمبر بين هذين الشخصين اللذين كانا على منصة المناظرة ينطوي على مخاطر غير عادية. وهناك شخص واحد على تلك المنصة يحظى بتأييد نائب الرئيس، وهو جو بايدن.



