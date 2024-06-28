امتد لفترة طويلة.. كاميرا ترصد زلزالًا يضرب بقوة 7.2 درجة جنوب بيرو

ضرب زلزال قوي بقوة 7.2 درجة قبالة ساحل جنوب بيرو، ليل الجمعة، على عمق 28 كيلومترا وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGC).

ووقع الزلزال على بعد 8 كيلومترات غرب أتيكيبا، على بعد حوالي 600 كيلومتر جنوب العاصمة ليما.

وقال بعض سكان أتيكيبا على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم شعروا بزلزال قوي للغاية وطويل الأمد أدى إلى اهتزاز أسرتهم.

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة من بلدة كارافيلي القريبة شارعًا سكنيًا بينما يهز الزلزال بعنف ويخرج الناس من منازلهم.

وشعر بقوة الاهتزاز من الزلزال سكان العاصمة.

أصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ (PWTC) في البداية تحذيرًا من موجات تسونامي "محتملة" يصل ارتفاعها إلى 1 إلى 3 أمتار على طول بعض المناطق الساحلية في بيرو. لكنه أسقط التحذير في وقت لاحق قائلا إنه لا يوجد تحذير أو تهديد بحدوث تسونامي.

وقال PTWC: “لم يعد هناك تهديد بحدوث تسونامي بسبب هذا الزلزال”.