المؤرخ وبرفيسور التاريخ في الجامعة الأمريكية، آلان ليشتمان، الذي سبق له أن نجح في توقع الفائزين في الانتخابات الرئاسية السابقة قال إنه سيكون من الخطأ أن يستبدل الديمقراطيون الرئيس الأمريكي جو بايدن، في انتخابات عام 2024.

حيث يعود السبب وراء ذلك إلى أن الحزب الديمقراطي يرى أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكنه فعليًا تولي قيادة هذه الحملة جسديًا أم لا، وخوض معركة ضد خصمه.

وقد رد ليشتمان على ذلك بالقول: "إنه خطأ كبير. إنهم ليسوا أطباء. ولا يعرفون ما إذا كان بايدن قادراً بدنياً على تولي فترة ولاية ثانية أم لا."

وذكره ذلك بما حصل في الماضي عندما قال الناس نفس الشيء عن رونالد ريغان الذي كان، كما تعلمون، يبلغ من العمر 73 عامًا حيث قالوا إنه غير قادر على تولي فترة ولايته، وقد فاز ريغان وقتها في 49 ولاية.

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