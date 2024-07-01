تم استعادة 3 خيول عسكرية من سلاح الخيالة البريطاني بعد هروبها عبر وسط لندن صباح يوم الاثنين.



ففي مشاهد تبدو مشابهة لحادثة وقعت في أبريل، كان 5 جنود يقومون بتمرين روتيني مع 6 خيول من سلاح الخيالة البريطاني، عندما أُصيب الحصان الرئيسي بالفزع من حافلة لندن.



إلى جانب الحصان الرئيسي، الذي كان يُقاد بدلاً من ركوبه في ذلك الوقت، تم إلقاء راكبين من على خيليهما، بينما كانت الحيوانات تركض بحرية في شوارع العاصمة.



وقال متحدث باسم الجيش لشبكة CNN في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه أثناء التمرين هذا الصباح، انفصلت 3 خيول من سلاح الخيالة البريطاني عن راكبيها. تم استردادهم بسرعة وأمان".



وأضاف البيان: "أُصيب حصان واحد بجروح طفيفة، لكن لا يلزم مزيد من العلاج ولم تقع إصابات بين الجنود المعنيين".