اشتدت قوة الإعصار بيريل إلى إعصار من الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي - وهو الإعصار الأقدم على الإطلاق - حيث عبر منطقة البحر الكاريبي وخلف دمارًا في جميع أنحاء الجزر.

وقال مكتب الحاكم إن الأمر استغرق دقائق فقط حتى اجتاح بيريل غرينادا ، الاثنين، حيث دمر المباني وأدى إلى انقطاع الكهرباء وخدمة الهاتف عن جميع سكان الجزيرة تقريبًا.

وصل بيريل إلى اليابسة برياح قصوى بلغت سرعتها 150 ميلاً في الساعة، وهو أقوى إعصار معروف يمر عبر جزر غرينادين، وفقًا للبيانات التي تعود إلى عام 1851.

ومن المرجح أن تتقلب قوة العاصفة أثناء تحركها عبر منطقة البحر الكاريبي، كما أن من المتوقع أن تجلب رياحًا وعواصف تهدد الحياة إلى جامايكا يوم الأربعاء وتؤثر على جزر كايمان يوم الخميس.