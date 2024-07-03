أدى تدافع خلال تجمع ديني في شمال الهند إلى مقتل أكثر من مائة شخص، الثلاثاء، معظمهم من النساء والأطفال، في واحدة من أكثر الحوادث دموية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وسقط العديد من القتلى في مجاري الصرف الصحي المفتوحة بجوار مكان الحدث.

تحقق الشرطة مع المنظمين، وتقول إن ربع مليون شخص وصلوا إلى مكان الحدث، بينما كان من المتوقع وصول 80 ألف شخص فقط، وتم نشر 40 ضابط شرطة فقط.

وقالت شاهدة عيان إن " الجميع بدأوا في المغادرة وسقط الناس في مجارٍ بجانب الطريق. بدأوا في السقوط فوق بعضهم البعض وسُحقوا حتى الموت".

في حين قال شاهد عيان آخر: "لقد جئت لحضور الحدث مع 8 أشخاص آخرين ولكن لم ينج أحد منهم".

من جانبه، تحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن الحادثة، الثلاثاء، قائلًا: "أعرب عن تعازيّ لأولئك الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث. أتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

ومع بدء التحقيقات، يُخشى أن يرتفع عدد القتلى، بينما تظل الأسئلة حول القضية دون إجابة.