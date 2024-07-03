يلقي مراسل شبكة CNN، مات إيغان، نظرة على أسعار النفط في أمريكا قبل عطلة الرابع من يوليو (يوم الاستقلال)، ويقارنها مع السنوات الأخيرة بهذا الوقت.

هناك توقعات بأن يصل سعر الغالون إلى 3.49 دولار على مستوى أمريكا، وهذا ليس رخيصًا، ولكنه أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في هذا الوقت من العام.

وهذا لا يحدث بسبب انخفاض الطلب، فإنه من المتوقع أن يكون هناك ما يقرب من 61 مليون شخص على الطريق في عطلة نهاية الأسبوع هذه، وفقًا لـAAA . ويعتبر هذا الرقم أعلى بنسبة 5% من الصيف الماضي، وأعلى بنسبة 10% من الصيف الأخير قبل كوفيد.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، مات إيغان.