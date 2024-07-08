وافقت شركة بوينغ على الإقرار بالذنب في تهمة جنائية وستدفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار غرامات لإخفاقات السلامة المتكررة.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية وثائق بشأن الاتفاقية منذ فترة قصيرة، لكن محامي أسر الضحايا في حادثين يقولون إنها صفقة تفضيلية وأنه يتم التساهل مع بوينغ.

ومات 346 شخصًا في حادث تحطم طائرة "طيران ليون" عام 2018 وتحطم طائرة "طيران إثيوبيا" عام 2019، وكانت كلتا الطائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس.

ويقول المحامون إن العائلات منزعجة لأنه لن يتم مقاضاة أي فرد في شركة بوينغ. يسمح الاتفاق لبوينغ بالإقرار بالذنب بتهمة واحدة للتآمر على الاحتيال على الولايات المتحدة.