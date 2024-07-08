فيديو يظهر لحظة ضرب مستشفى للأطفال بصاروخ في وضح النهار بأوكرانيا

دمرت ضربة صاروخية روسية جزئيا أكبر مستشفى للأطفال في كييف بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين، وفقا لخدمات الطوارئ الأوكرانية.

كان هذا الهجوم واسع النطاق، حيث استهدف المدن بشكل أساسي، وكان مميتًا للغاية. ووفقًا للعديد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الدفاع، فقد استهدف الناس خلال ساعة الذروة الصباحية.

من جانبها، خرجت روسيا وقالت إنها كانت تستهدف منشآت صناعية دفاعية وقواعد جوية، وأنكرت مزاعم استهدافها لمستشفى الأطفال هذا بقولها إنها تعتقد أن مقاطع الفيديو القادمة من كييف مرتبطة بصاروخ الدفاع الجوي الأوكراني.