تعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، لضغوط من المراسلين بشأن أطباء بايدن. فوفقًا للسجلات، عقد أحد كبار أخصائيي مرض باركنسون اجتماعًا مع طبيب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام، لكن ظروف ذلك الاجتماع غير واضحة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين المتحدثة باسم البيت الأبيض وأحد المراسلين:

المتحدثة باسم البيت الأبيض: لن أشارك أسماء الأشخاص من هنا. لكن الرئيس، يمكنني أن أخبرك، رأى طبيب أعصاب ثلاث مرات لأن الأمر مرتبط بفحص بدني يجريه كل عام والذي نقدم نتائجه لكم جميعًا.

(الجميع يصرخ محاولًا السؤال)

المتحدثة باسم البيت الأبيض: لحظة لحظة لحظة، انتظروا لحظة.

المراسل: …. 8 مرات أو مرة واحدة على الأقل فيما يتعلق بالرئيس تحديدًا؟

المتحدثة باسم البيت الأبيض: انتظر، انتظر، انتظر، انتظر..

المراسل: هذا ما يجب أن تجيبي عليه بالمناسبة وليس تلك النقطة.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا. انتظر دقيقة. إد، من فضلك. أظهر قليلًا من الاحترام هنا، من فضلك. كل عام أثناء الفحص البدني، يرى طبيب أعصاب 3 مرات. صحيح. لذا فأنا أخبرك أنه رأى طبيب أعصاب ثلاث مرات أثناء وجوده في هذه الرئاسة. هذا ما أقوله.

المراسل: لكنك لم تجيبي ولكر.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: أنا أقول لك إنه رآه ثلاث مرات. هذا ما أشاركه معك. صحيح. لذا، في كل مرة يجري فيها فحصًا بدنيًا، كان عليه أن يرى طبيب أعصاب. لذا فهذه إجابة على هذا السؤال.

المراسل: لا إنها ليست كذلك.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: بلا، إنها كذلك. أنت تسألني.. لقد قلت لك… لقد قلت لك أيضًا يا إد إنه لأسباب أمنية، لا يمكننا مشاركة الأسماء. لا يمكننا ذلك.

المراسل: يمكنكم مشاركة أسماء أشخاص آخرين قابلهم ولكن لا يمكنكم مشاركة أسماء أشخاص تتعلق بالسؤال؟

المتحدثة باسم البيت الأبيض: لا لا لا، لا يمكننا مشاركة أسماء الخبراء على نطاق واسع، من طبيب الأمراض الجلدية إلى أطباء الأعصاب. لا يمكننا مشاركة الأسماء. هناك أسباب أمنية، يجب أن.. يجب أن نحمي..

المراسل: إنها معلومات للعامة.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: أفهم ذلك، إد. أسمع ما تقوله. لكن لا أستطيع تأكيد أي شيء من هنا لأننا يجب أن نحافظ على خصوصيتهم، وأعتقد أنهم سيقدرون ذلك أيضًا. يجب أن نحافظ على خصوصيتهم.

المراسل: إنها معلومات للعامة.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: يا رفاق. يا رفاق. يا رفاق. لا يوجد سبب للجدال بهذه الطريقة العدوانية.

المراسل: (غير مفهوم) حول كيفية مشاركة المعلومات مع الصحافة.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: ما الذي فوّته؟ ما الذي فوّته؟

المراسل: كل ما سأل عنه للتو.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: وفي كل مرة أعود وأجيب على السؤال الذي طرحتموه.

المراسل: لكنك لا تجيبين بطريقة صحيحة وعلينا العودة واستيضاح الأمور.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: لم أجب أبدًا على أي سؤال بشكل خاطئ. هذا غير صحيح. سُئلت عن الفحص الطبي. سُئلت عن الفحص البدني، كانت الإجابة متسقة مع السؤال الذي طُرح علي. وقلت: لا، لم يخضع لفحص طبي. وما زلت ملتزمة بتلك الإجابة. وفي الحقيقة، فإن الرئيس ملتزم بذلك. يجري فحوصات شفوية وهو أمر يقوم به الرئيس عدة مرات في الأسبوع. عدة مرات في الأسبوع.

المراسل: الآن، فيما يتعلق بالدكتور كيفن..

المتحدثة باسم البيت الأبيض: وأنا أخبرك، الآن، أنني لا أشارك أو أؤكد الأسماء من هنا. إنها أسباب أمنية. لن أفعل ذلك في الواقع، يا إد، ولا يهم مدى قوة ضغطك علي، أو مدى غضبك مني، لن أؤكد اسمًا. لا يهم حتى لو كان في السجل. لن أفعل ذلك من هنا. هذا ليس شيئًا سأفعله. ما أستطيع أن أشاركه معكم هو أن الرئيس قد رأى طبيب أعصاب لفحصه البدني 3 مرات، 3 مرات، وهذا موجود في التقرير الذي نشاركه، التقرير الشامل. وفي الحقيقة، إنه أكثر مما شاركه الرجل السابق (ترامب)، وهو يتماشى مع ما فعله جورج دبليو بوش. إنه يتماشى مع ما فعله أوباما. لذا، فإن التقرير شامل وموجود هناك. لقد قرأت للتو اقتباسًا منه، لكنني لن أشارك اسم شخص أو أؤكده بأي شكل من الأشكال. لن أفعل ذلك. هذه خصوصية ذلك الشخص. لن أفعل ذلك. لا يهم مدى ضغطك علي، لا يهم مدى غضبك مني، لن أفعل ذلك. هذا الأمر غير ملائم وغير مقبول. لذا لن أقوم بالأمر.