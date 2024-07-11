عاصفة مميته تضرب أمريكا.. مشاهد مروعة من الدمار

ارتفع عدد القتلى في الولايات المتحدة بسبب العاصفة "بيريل" إلى عشرة، يوم الأربعاء، جاء ذلك بعد أن أكدت السلطات في تكساس وفاة شخصين في مقاطعة هاريس.

ويحذر المسؤولون الجمهور من مخاطر استخدام المولدات الكهربائية في الداخل لتشغيل مكيفات الهواء الخاصة بهم.

ولكن مع موجة الحر القاتلة التي تضرب معظم تلك الولاية وغرب الولايات المتحدة فمن المرجح أن تستمر المفاضلة المحفوفة بالمخاطر بين السلامة وتخفيف حر الجو.

قد يهمك أىضًا.. بسرعة 144 كيلومترًا بالساعة.. عواصف شديدة تضرب ولاية تكساس الأمريكية جراء إعصار بيريل