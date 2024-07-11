انخرطت روسيا في عملية تخريبية "جريئة" عبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأكثر من ستة أشهر، مستهدفة خطوط إمداد الأسلحة لأوكرانيا وصناع القرار الذين يقفون وراءها، وفقًا لمسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تم تصوير مكسيم بالكاميرا، وهو أوكراني يبلغ من العمر 24 عامًا يعيش هنا، تم تجنيده عبر الإنترنت من قبل عملاء روس، والذين طلبوا منه فقط في البداية رسم كتابات مناهضة للحرب على الجدران.

لقد تم تصويره وهو يشتري الكثير من مشروبات الطاقة، وهي الخطوة التي أدت إلى قيام عملاء بولنديين بالقبض عليه و15 آخرين، لأنه أسقط إيصال الشراء في مسرح الجريمة.

كان مدربه الروسي أندريه قد بدأ يطلب المزيد: وضع كاميرات، بعضها هنا، يطل على هذه المسارات المؤدية إلى أوكرانيا، وكاميرات أخرى حيث قامت بولندا بتدريب القوات الأوكرانية،

يلقي نيك باتون والش من CNN نظرة حصرية على مقطع فيديو يصور مخربًا بقيادة روسية أثناء قيامه بذلك.