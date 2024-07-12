أشار الرئيس جو بايدن عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتباره "الرئيس بوتين"، وذلك خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي.

وقال بايدن في حديثه: "أود الانتقال الآن إلى رئيس أوكرانيا، الذي يملك شجاعة بنفس قدر العزم الذي يملكه. سيداتي وساداتي، الرئيس بوتين".

بعدها بدأ بايدن بالابتعاد عن المايكروفون، قبل أن يدرك زلة اللسان التي وقع بها ليستطرد بالقول: "الرئيس بوتين!! سوف نهزم الرئيس بوتين. (هذا) الرئيس زيلينسكي".

كما أضاف: "أنا مركز جدًا على هزيمة بوتين لدرجة أن علينا القلق بشأن ذلك".

بعدها قال الرئيس الأوكراني مازحًا: "أنا أفضل منه"، ليرد بايدن: "أنت أفضل منه بكثير"، الأمر الذي أثار ضحك الحضور.

مراسلة CNN، كايتلين كولينز، تعلق على هذه اللحظة في هذا التقرير.

