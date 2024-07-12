خلال مؤتمر صحفي في قمة حلف شمال الأطلسي، رفض الرئيس جو بايدن التقارير التي تشير إلى أنه اقترح بشكل خاص أنه قد يدفع نحو عقد الأحداث في وقت مبكر من المساء، وذلك بعد سؤال طرحته صحفية عن موعد نومه وما إن كان قادرًا على حضور فعاليات لا تُجرى في أوقات مبكرة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

الصحفية: الرئاسة هي الوظيفة الأكثر إرهاقًا في العالم يوميًا على مدار الأسبوع. كيف يمكنك أن تقول إنك ستكون جاهزًا للعام القادم أو بعد عامين أو أربعة أعوام بالنظر إلى الحدود التي اعترفت بأنها لديك اليوم؟

بايدن: الحدود التي اعترفت بأنها لدي؟

الصحفية: كانت هناك تقارير تفيد بأنك اعترفت بأنك بحاجة إلى الذهاب إلى الفراش مبكرًا، وأنك تنهي ليلتك حوالي الساعة الثامنة.

بايدن: هذا غير صحيح. انظروا، ما قلته هو أنه بدلاً من أن أبدأ كل يوم في الساعة السابعة وأذهب إلى الفراش في منتصف الليل، سيكون من الأفضل بالنسبة لي أن أضبط وتيرة عملي قليلاً.وقلت، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالساعة الـ8 والـ7 والـ6، بدلاً من البدء في فعالية لجمع التبرعات في الساعة التاسعة، يجب أن تبدأ في الساعة الثامنة. سيعود الناس إلى منازلهم بحلول الساعة العاشرة. هذا ما أتحدث عنه. أنا لا أتحدث عن… وإذا نظرت إلى جدول أعمالي منذ أن ارتكبت ذلك الخطأ الغبي في المناظرة، أعني، جدول أعمالي كان مليئًا. لقد فعلت… أين، أين كان ترامب؟ يركب عربة الغولف الخاصة به ويملأ بطاقة النتائج الخاصة به قبل أن يضرب الكرة؟ أعني، انظري، إنه لم يفعل شيئًا تقريبًا. وقمت أنا، لا أعرف كم عددها، ولا تلزموني بالعدد، لكن قمت بحوالي 20 فعالية رئيسية، بعضها كان يضم آلاف الأشخاص. لذا، أعتقد أن الأمر أفضل. لدي دائمًا ميل - سواء كنت أمارس الرياضة أو السياسة - إلى الاستمرار فقط، وليس التوقف. علي فقط أن أضبط وتيرة نفسي قليلاً. وفي المناظرة القادمة، لن أسافر إلى 15 منطقة زمنية مختلفة قبل أسبوع.



