"نائب الرئيس ترامب".. زلة جديدة لبايدن بحق كامالا هاريس

أخطأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن بنطق اسم نائب الرئيس، كامالا هاريس في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالبيت الأبيض، وقال بالخطأ "نائب الرئيس دونالد ترامب".

ولكن مع استمراره في الحديث، كانت هناك أيضًا إجابات مطولة، حيث تطرق الرئيس بعمق في قضايا السياسة الخارجية المعقدة من غزة إلى أوكرانيا.

واعترف الرئيس أيضًا في مرحلة ما خلال تلك اللحظة بأنه بحاجة إلى تعديل جدول أعماله أثناء قيامه بما يمكن القول إنها المهمة الأكثر أهمية وصعوبة في العالم.

وقد يهمك أيضًا: شاهد كيف علقت وسائل الإعلام الروسية على "زلة" بايدن بقمة الناتو