شاهد بايدن يهاجم ترامب مُعددًا "سيئاته" خلال تجمع انتخابي

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه في السباق الرئاسي لعام 2024 وسلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره خلال تجمع انتخابي في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

قال بايدن في جزء من خطابه إن دونالد ترامب هو "احتيال تجاري"، فقد رخصته لممارسة الأعمال في ولاية نيويورك، وتم تغريمه أكثر من 400 مليون دولار للإدلاء بمعلومات مزيفة للبنوك، ولا يزال يواجه تهمة سوء التعامل مع المعلومات السرية، وهي جريمة جنائية. وأضاف أيضًا بالقول إن ترامب لا يزال يواجه اتهامات لدوره في محاولة الانقلاب في 6 يناير للإطاحة بنتيجة انتخابات 2020. ولا يزال يواجه اتهامات في جورجيا بالتدخل في الانتخابات.

وقد ذكر خلال كلامه أن ترامب يشكل "تهديدًا لهذه الأمة"، وأنه قاد حشد عصابة عنيفة بالسادس من يناير، وحاول قلب انتخابات 2020، وتمسك بالسلطة.