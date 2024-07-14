صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة الولاية، أن المبنى الذي كان فيه توماس كروكس، مطلق النار في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان خارج محيط الأمن لتجمع ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأكدت الخدمة السرية أنه بعد لحظات من إطلاق كروكس للنار، أطلقوا النار عليه وقتلوه. وفي الوقت الحالي، الدافع غير واضح.

ووفقًا لسجلات الناخبين في مقاطعة أليغيني، فإن كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، ناخب جمهوري مسجل.

وبحسب سجلات تمويل الحملة الفيدرالية، يبدو أن كروكس تبرع بمبلغ 15 دولارًا لمشروع الإقبال التقدمي من خلال منصة التبرعات الديمقراطية ActBlue.