فيديو يظهر لحظة إطلاق توماس ماثيو كروكس النار على ترامب وتدخل الحراسة

يُظهر مقطع فيديو التقطه أحد شهود العيان اللحظة التي يفتح فيها توماس ماثيو كروكس النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وسرعان ما قتله جهاز الخدمة السرية.

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