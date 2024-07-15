فيديو يظهر لحظة إطلاق توماس ماثيو كروكس النار على ترامب وتدخل الحراسة

العالم
نشر
فيديو يظهر لحظة إطلاق توماس ماثيو كروكس النار على ترامب وتدخل الحراسة

يُظهر مقطع فيديو التقطه أحد شهود العيان اللحظة التي يفتح فيها توماس ماثيو كروكس النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وسرعان ما قتله جهاز الخدمة السرية.

قد يهمك أيضًا.. شاهد لحظة إطلاق النار على ترامب وإصابته وسط حشد انتخابي

فيديو يظهر المشتبه به في إطلاق النار على ترامب فوق سطح أحد المنازل

فيديو يظهر ما يبدو أنه لحظة قتل قناص حراسة ترامب للمسلح الذي أطلق النار