فيديو يظهر لحظة إطلاق توماس ماثيو كروكس النار على ترامب وتدخل الحراسة

فيديو يظهر لحظة إطلاق توماس ماثيو كروكس النار على ترامب وتدخل الحراسةالعالمنشر الاثنين، 15 يوليو / تموز 2024يُظهر مقطع فيديو التقطه أحد شهود العيان اللحظة التي يفتح فيها توماس ماثيو كروكس النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وسرعان ما قتله جهاز الخدمة السرية.قد يهمك أيضًا.. شاهد لحظة إطلاق النار على ترامب وإصابته وسط حشد انتخابيفيديو يظهر المشتبه به في إطلاق النار على ترامب فوق سطح أحد المنازلفيديو يظهر ما يبدو أنه لحظة قتل قناص حراسة ترامب للمسلح الذي أطلق النارقراءة المزيدأمريكاإطلاق نارالانتخابات الأمريكيةجو بايدندونالد ترامب