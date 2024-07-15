صورة تظهر رصاصة قبل اختراقها أذن ترامب.. مصورها يشرح كيف التقطها

يتحدث المصور لدى صحيفة نيويورك تايمز الحائز على جائزة بوليتزر، دوغ ميلز عن صورته المميزة التي أظهرت رصاصة تمر بالقرب من أذن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب والفوضى التي شهدها في التجمع الحاشد في بتلر، بولاية بنسلفانيا.

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