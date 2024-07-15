صورة تظهر رصاصة قبل اختراقها أذن ترامب.. مصورها يشرح كيف التقطها

صورة تظهر رصاصة قبل اختراقها أذن ترامب.. مصورها يشرح كيف التقطهاالعالمنشر الاثنين، 15 يوليو / تموز 2024يتحدث المصور لدى صحيفة نيويورك تايمز الحائز على جائزة بوليتزر، دوغ ميلز عن صورته المميزة التي أظهرت رصاصة تمر بالقرب من أذن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب والفوضى التي شهدها في التجمع الحاشد في بتلر، بولاية بنسلفانيا.قد يهمك أيضًا.. فيديو يظهر ما يبدو أنه لحظة قتل قناص حراسة ترامب للمسلح الذي أطلق النارنبذة سريعة.. ماذا نعلم عن مطلق النار بمحاولة اغتيال ترامب؟قراءة المزيدأمريكاإطلاق ناردونالد ترامب