تم ترشيح السيناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو رسميًا ليكون نائبا للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ولكن في عام 2016، كان خصمًا شرسًا ومن أشد منتقديه، حيث قال إن ترامب قد يكون "هتلر أمريكا".

وفي وقت سابق أيضًا، قال فانس: "أنا لست من أنصار ترامب مطلقا. لم يعجبني قط".

ولكن بعد بضع سنوات، عندما ترشح فانس لمجلس الشيوخ في أوهايو كجمهوري، كشف عن شخصية جديدة، مدافعًا عن ترامب.

وقال فانس في لقاء: "لقد غيرت رأيي بشأن دونالد ترامب. لقد كان رئيسًا عظيمًا. لقد كان أعظم رئيس في حياتي".