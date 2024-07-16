رد السيناتور الديمقراطي من نيوجيرسي بوب مينينديز، بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن المشرع مُذنب بجميع التهم الموجهة إليه في محاكمة الفساد الفيدرالية.

حيث قال مينينديز أمام تجمع للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار هيئة المحلفين، ولديه كل الثقة بأن القانون والحقائق لم تدعم هذا القرار، وأنهم سننجحون في الاستئناف.

وتابع بالقول: "لم أخالف أبدًا قسمي العلني. لم أكن أبدًا سوى وطني لبلدي، ولم أكن قط عميلاً أجنبيًا."

وأضاف أن القرار الذي أصدرته هيئة المحلفين اليوم سيضعهم في خطر، فكل عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي من حيث ما تعتقد الهيئة أنه سيكون عميل أجنبيًا.