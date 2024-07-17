نيكي هيلي خلال مؤتمر الحزب الجمهوري: ليس من المهم أن تتوافق مع ترامب لتصوت له.. شاهد رد فعله

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نيكي هيلي خلال مؤتمر الحزب الجمهوري: ليس من المهم أن تتوافق مع ترامب لتصوت له.. شاهد رد فعله

خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، أعلنت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هيلي، تأييدها للرئيس السابق دونالد ترامب، وكانت لديها رسالة للجمهوريين الذين لا يتفقون معه دائمًا.

قالت هيلي: "يجب أن نعترف بأن هناك بعض الأمريكيين الذين لا يتفقون مع دونالد ترامب بنسبة 100% من الوقت، وأنا أعرف بعضهم، وأريد أن أتحدث إليهم الليلة".

وأضافت: "رسالتي إليهم بسيطة، لست مضطرًا إلى الموافقة على ترامب بنسبة 100% من الوقت للتصويت له. صدقوني، لم أكن دائمًا متفقة مع الرئيس ترامب، لكننا نتفق أكثر مما نختلف".

وتابعت قائلة: "نحن متفقون على الحفاظ على قوة أمريكا. نحن متفقون على الحفاظ على أمن أمريكا. ونحن متفقون على أن الديمقراطيين انتقلوا بعيدا إلى اليسار لدرجة تجعل حرياتنا معرضة للخطر".

 