خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، أعلنت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هيلي، تأييدها للرئيس السابق دونالد ترامب، وكانت لديها رسالة للجمهوريين الذين لا يتفقون معه دائمًا.

قالت هيلي: "يجب أن نعترف بأن هناك بعض الأمريكيين الذين لا يتفقون مع دونالد ترامب بنسبة 100% من الوقت، وأنا أعرف بعضهم، وأريد أن أتحدث إليهم الليلة".

وأضافت: "رسالتي إليهم بسيطة، لست مضطرًا إلى الموافقة على ترامب بنسبة 100% من الوقت للتصويت له. صدقوني، لم أكن دائمًا متفقة مع الرئيس ترامب، لكننا نتفق أكثر مما نختلف".

وتابعت قائلة: "نحن متفقون على الحفاظ على قوة أمريكا. نحن متفقون على الحفاظ على أمن أمريكا. ونحن متفقون على أن الديمقراطيين انتقلوا بعيدا إلى اليسار لدرجة تجعل حرياتنا معرضة للخطر".