نجل ترامب يعلق لـCNN على تصرفات الحرس السري لحظة محاولة اغتيال والده

تحدث مذيع CNN، جايك تابر، مع إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق، في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الجمهوري، حيث علق إريك على محاولة اغتيال والده وتصرفات الحرس السري في تلك اللحظة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

جايك تابر: إلى أي مدى تريد أنت أو عائلتك إجابات من الخدمة السرية الأمريكية نظرًا إلى الإخفاقات الواضحة في ذلك اليوم؟ وهل تعتقد أن على رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكية أن تستقيل بسبب الإخفاقات الواضحة تلك؟

إريك ترامب: لقد كنت صريحًا جدًا فيما يتعلق بالأشخاص على تلك المنصة. ربما قلت هذا عشر مرات الآن. الأشخاص على تلك المنصة يحبونه. سيتلقون رصاصة من أجله.



جايك تابر: وبالطبع ركضوا مباشرة أمامه.

إريك ترامب: لقد أظهروا ذلك. إحدى النساء على المنصة، كانت معي لمدة 3 سنوات. أعرف كل شيء عنها. كانت ستتلقى رصاصة من أجلي، كانت ستتلقى رصاصة من أجله. إنها شجاعة للغاية، كما هو وضع كل شخص آخر حوله. كان رئيس حرسه موجود على تلك المنصة. صدقني، آخر شيء أرادوه هو أن يحدث هذا الأمر، وقد فعلوا كل الأشياء الصحيحة. الآن، خذ هذا النظام البيئي الذي يتنقل معه (في الاعتبار). لقد ظهروا في تجمع جماهيري، صعدوا على المنصة هناك. هم يراقبون الناس ويتأكدون أنهم لا يحملون سكينًا أو يحاولون مهاجمة الرئيس أو القيام بشيء آخر غبي، أو قذف شيء عليه. إنهم لا يراقبون سطحًا على بعد 130 ياردة، أو 140 ياردة. لقد حدث خلل في أي كان ما حدث. لا أريد حتى أن أخمن. لا أريد أن أتكهن. لكنهم سمحوا لشخص يحمل سلاحًا بالاقتراب مسافة 130 ياردة من الرئيس السابق للولايات المتحدة، ومن المرجح جدًا أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة. لا بد من المساءلة عن ذلك. لا بد من المساءلة. الآن، أحد الأشياء التي كانت مدمرة بالنسبة لي هي أنني شاهدت بايدن الليلة الماضية وقال: تحدثت معه، بمعنى أنه تحدث إلى رئيس جهاز الخدمة السرية، ولم يدرك أن رئيس جهاز الخدمة السرية كانت في الواقع سيدة وليس رجلًا. يتعين علينا أن نبلي بلاءً أفضل في هذا الأمر، يا جيك. أعني، تعرفني كإنسان عاقل للغاية، لكن يتعين علينا أن نبلي بلاءً أفضل من هذا. الرئيس لا يعرف حتى من هو الشخص، وهذا أمر محير للغاية. لكن نعم، بصفتي فردًا من العائلة، كنت غاضبًا. رأيت أذن والدي مع طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات و6 سنوات يجلسان في حضني وزوجتي بجانبي.

جايك تابر: هل هم بخير؟ هل أطفالك بخير؟ لا بد أن رؤية ذلك كان صادمًا. أولًا، لا بد أن رؤية الحلقة العنيفة تلك كانت صادمة بالنسبة للعديد من الأمريكيين، ولكنه جدهم.



إريك ترامب: نعم، أعتقد أن الأمر يكون أكثر صدمة عندما يذهبون إلى معسكر ما، عندما يكون لديهم صديق في ذلك المعسكر ويقول لهم: لقد سمعت أن جدكما قد أصيب برصاصة، صحيح؟ هذا الأمر يكون أكثر صدمة بالنسبة لهما وهذا ليس لطيفًا، ليس مكانًا لطيفًا للتواجد فيه. ولكن من الأفضل أن تكون هناك إجابات. من الأفضل أن تكون هناك إجابات حول كيفية حدوث الأمر. من الأفضل أن نتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.