طاردت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وصرخوا عليها بشأن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووافقت تشيتل على الامتثال إلى طلب استدعاء الآن من لجنة الرقابة على مجلس النواب، وسوف تتحدث في جلسة استماع الأسبوع القادم.

وكشفت مصادر مختلفة، من بينها إحاطة خاصة مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، أن سجل بحث مطلق النار الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تضمن صورًا لترامب وصورًا لبايدن وصورًا لقادة الكونغرس وصورًا لرودي جولياني وصورًا لفاني ويليس.

كما أن مطلق النار زار موقع التجمع مرتين بعد الإعلان عن الموقع، في حين قال مشرعين لشبكة CNN إنه وفقًا لبيانات الهاتف المحمول، فقد قام بتفحص موقع بنسلفانيا لمدة 70 دقيقة.

كما بحث مطلق النار البالغ من العمر 20 عامًا عن معلومات حول اضطرابات الاكتئاب الشديد.