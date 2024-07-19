صعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على المنصة في الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وسرد ما حدث خلال محاولة الاغتيال قبل أقل من أسبوع.

وقال ترامب في حديثه: "سأخبركم بالضبط ما حدث، ولن تسمعوه مني مرة ثانية، لأنه في الواقع حادث مؤلم جدًا لأخبركم به".

وكان ترامب يتحدث عن إنجازات الإادرة الأمريكية في فترة رئاسته، مشيرًا إلى أنه "خلفي، وعلى اليمين، كانت هناك شاشة كبيرة تعرض مخططًا للمعابر الحدودية تحت قيادتي، كانت الأرقام مذهلة للغاية. من أجل رؤية المخطط، بدأت في الالتفاف إلى يميني، وكنت مستعدًا للبدء في الدوران قليلاً، وأنا محظوظ جدًا أنني لم أفعل ذلك، حينها سمعت صوت صفير عالٍ وشعرت بشيء يضربني بقوة شديدة حقًا في أذني اليمنى".

وتابع بالقول: "قلت لنفسي: يا إلهي، ماذا كان ذلك؟ لا يمكن أن تكون سوى رصاصة. حركت يدي اليمنى إلى أذني وأنزلتها. كانت يدي مغطاة بالدماء. كان الدم في كل مكان".

أشاد بعدها ترامب بعملاء الخدمة السرية ، قائلًا: "عرفت على الفور أنه كان أمرًا خطيرًا للغاية، أننا نتعرض لهجوم، وفي حركة واحدة، بدأت في السقوط إلى الأرض واستمر الرصاص في التطاير، بينما هرع عملاء الخدمة السرية الشجعان إلى المسرح، وقفزوا فوقي لكي أكون محميًا. كان الدم يتدفق في كل مكان، ومع ذلك، شعرت بأمان شديد بطريقة ما لأن الرب كان في جانبي. شعرت بذلك".



