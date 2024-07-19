مقتل وإصابة المئات.. احتجاجات عنيفة بين طلاب ورجال الأمن في بنغلاديش

تحولت الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش إلى أعمال عنف، حيث أفادت التقارير بمقتل العشرات وإصابة المئات في اشتباكات مع الشرطة.

ويطالب المتظاهرون الحكومة بإنهاء نظام الحصص الذي يحفظ الوظائف لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهو أمر يعتبرونه تمييزيا.

وتقول الشرطة إن المتظاهرين هاجموهم وأن الضباط قاموا بالانتقام، وقد وأصيب 100 شرطي في اشتباكات يوم 18 يوليو/ تموز.

بينما دعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المتظاهرين إلى انتظار حكم المحكمة العليا وأعلنت إجراء تحقيق قضائي في الوفيات، موضحة أن المظاهرات تمثل تحديًا خطيرًا لها.