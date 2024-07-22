تحدثت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في أول ظهور علني لها منذ خروج الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024، حيث أشادت بإرث الرئيس الأمريكي.

وقالت هاريس في خطاب لها بواشنطن بإحدى الفعاليات: "أراد رئيسنا جو بايدن أن يكون هنا اليوم. إنه يشعر بتحسن كبير ويتعافى بسرعة، ويتطلع إلى العودة إلى الطريق".

وأضافت: "أردت أن أقول بضع كلمات عن رئيسنا. إرث جو بايدن من الإنجازات على مدار السنوات الثلاث الماضية لا مثيل له في التاريخ الحديث".

كما قالت إنه "في فترة واحدة، تجاوز بالفعل إرث معظم الرؤساء الذين خدموا فترتين في مناصبهم".

وأشارت هاريس إلى أنها تعرفت على الرئيس بايدن لأول مرة "من خلال ابنه بو، حيث عملنا معًا كمدعين عامين في ولاياتنا. كان بو في ذلك الوقت يحكي لي غالبًا قصصًا عن والده. كان يتحدث عن نوع الأب ونوع الرجل الذي يمثله جو بايدن".

وتابعت قائلة: "الصفات التي كان يحترمها بو في والده هي نفس الصفات التي رأيتها كل يوم في رئيسنا. صدقه ونزاهته والتزامه بإيمانه وعائلته وقلبه الكبير وحبه، حبه العميق، لبلدنا. أنا شاهد، شاهد مباشر، على أن رئيسنا جو بايدن يقاتل كل يوم من أجل الشعب الأمريكي. ونحن ممتنون للغاية لخدمته لأمتنا".