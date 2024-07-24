مع سعيها لرئاسة أمريكا.. هذا ما حققته كامالا هاريس كنائب للرئيس

عندما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية، أصبحت أول امرأة وأول شخص أسود وأول شخص من جنوب آسيا يشغل هذا المنصب في الولايات المتحدة.



كانت التوقعات عالية. فما الذي حققته هاريس في هذا الدور؟



تقول لورين ليدر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة All in Together النسائية، إنه "تم تكليفها (هاريس) بهذا النوع من القضايا المستعصية والصعبة للغاية، والتي يُفترض أنها مسؤولة عنها دون أن يكون لديها في الواقع أي سلطة أو قدرة حقيقية على تحمل المسؤولية عنها، وكما تعلمون، لم يقدم هذا لها أي خدمة".

الحد من عدد المهاجرين عبر الحدود:

كانت أول مهمة رئيسية لها كنائب للرئيس هي العمل مع دول أمريكا الوسطى للحد من عدد المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.



وصفها الجمهوريون بـ"قيصر الحدود"، وركزوا عليها مع انتقادهم لتعامل الإدارة مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

حتى مع عمل هاريس على جلب مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص إلى أمريكا الوسطى، تفاقمت قضية الهجرة وظل عدد العبور على الحدود مرتفعًا.

حقوق الإنجاب:

عندما ألغت المحكمة العليا حكم روي ضد وايد، ذهبت هاريس في جولة وطنية للقتال من أجل حقوق الإنجاب. كما صنعت هاريس التاريخ عندما أصبحت أول نائب رئيس يزور مركزًا يقدم خدمات الإجهاض.

وبحسب هاريس، فإن "من الصواب والعدل أن يتمتع الناس بالقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها".

وتشير ليدر إلى وجود " شعور عام بأنها (هاريس) منذ قرار دوبس (ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة على الأقل، وجدت موطئ قدم لها وأصبحت أكثر أصالة وأنها تمكنت من التحدث عن آرائها الخاصة".

قضايا أخرى:

سعت نائب الرئيس أيضًا وراء العديد من القضايا الرئيسية الأخرى مثل سلامة الأسلحة وحقوق التصويت وتغير المناخ.

والآن، سيكون سجلها منذ أداء اليمين كنائب للرئيس تحت التدقيق أكثر من أي وقت مضى، مع محاولتها الانتقال من الجناح الغربي إلى المكتب البيضاوي.