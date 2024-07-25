كانت داعش تتعرض للضرب في السابق، لكنها الآن تزدهر في الظل.

بدا تنظيم داعش مهزومًا في سوريا، لكن مدير خبراء التطرف بدورة الألعاب الأولمبية الفرنسية يرى عودة مقلقة.

يستهدف التنظيم المراهقين بشكل مقلق، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، لتجنيدهم.

وفقًا لدراسة بارزة أجراها الباحث بيتر نيومان، فإن ما يقرب من ثلثي الاعتقالات المرتبطة بتنظيم داعش في أوروبا في الأشهر التسعة الماضية كانت لمراهقين.

ويقول نيومان إننا "نرى أيضًا مجموعات مثل داعش خراسان، تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، يستهدف المراهقين على وجه التحديد. قد لا يكونوا مفيدين جدًا. قد يرتكبوا أخطاء، وقد يغيروا رأيهم، ولكن في نهاية المطاف، قد يكون بعضهم مفيدًا بالفعل، ليس أقلها لأنهم أقل إثارة للريبة. من الذي قد يتصور أن طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا إرهابي؟".

قالت تيك توك إنها تقف ضد التطرف العنيف وتزيل 98٪ من المحتوى المروج للإرهاب قبل الإبلاغ عنها.

بينما أخبر مصدر أمني بريطاني شبكة CNN أن ما يسمى "التهديد الإرهابي الموجه" - المؤامرات التي يتم تنفيذها عن بعد - أصبحت مصدر قلق أكبر على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث أصبحت داعش خراسان المجموعة الأكثر قوة تحت التدقيق.

