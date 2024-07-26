إسماعيل "إل مايو" زامبادا، المؤسس المشارك والزعيم الحالي المزعوم لعصابة "سينالوا" المكسيكية للمخدرات، محتجز لدى الولايات المتحدة وفقًا لوزارة العدل.

"كارتل سينالوا" هي إحدى المنظمات التي تصر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية على أنها مسؤولة إلى حد كبير عن غالبية مخدرات الفنتانيل التي تنتهي على الجانب الأمريكي من الحدود.

كما تم احتجاز خواكين غوزمان لوبيز، أحد أبناء ملك المخدرات المسجون حاليًا، خواكين "إل تشابو" غوزمان، والذي كان يتزعم العصابة في الماضي.

تشير المعلومات إلى أنهما كانا مسافرين على متن طائرة صغيرة هبطت في مكان ما بالقرب من إل باسو، ولم لم يكن لديهما أي فكرة أنه بمجرد هبوط الطائرة، سيتم اعتقالهما من قبل السلطات الأمريكية.

يعتبر زامبادا هاربًا مطلوبًا بشدة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومن قبل المدعي العام، ولا يزال من غير الواضح ما إن كانت العملية بسبب شخص من داخل العصابة ساعد في استدراجه إلى السلطات الفيدرالية أم أنه كان لأعضاء الحكومة الفيدرالية يد في هذه العملية.