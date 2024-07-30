أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فوزه في الانتخابات التي جرت في البلاد، على حساب منافسه السياسي إدموندو غونزاليس أوروتيا، بعد تصويت اتسم باتهامات التزوير ومخالفات في فرز الأصوات.

وقرع آلاف المواطنين الطناجر، فيما يسمى بـ"كاسيرولاسو"، وهي طريقة تقليدية للاحتجاج في جنوب أمريكا، حيث يقوم المواطنون بضوضاء عفوية بأي طريقة ممكنة، وغالبًا ما يفعلون ذلك بقرع الطناجر في المطابخ.

وعندما يقوم الآلاف، إن لم يكن عشرات الآلاف منهم، بذلك، تسمع هذه الأصوات كإشارة غضب ورفض لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات.

استمعوا إلى الطريقة التي احتج بها آلاف السكان على هذه النتيجة في هذا التقرير.