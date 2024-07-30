أودى هجوم طعن مميت بحياة 3 فتيات صغيرات في شمال إنجلترا، وأُصيب 9 آخرون عندما استهدف شاب درس رقص بأسلوب "تايلور سويفت" للأطفال.

صباح الثلاثاء، قالت تايلور سويفت إنها في حالة صدمة كاملة بسبب الهجوم المميت.

وأضافت سويفت في بيان: "إن رعب الهجوم الذي وقع أمس في ساوثبورت طغى على تفكيري باستمرار وأنا في حالة صدمة تامة. فقدان الأرواح والبراءة والصدمة المروعة التي لحقت بكل من كان هناك، والعائلات، والمستجيبين الأوائل، كانوا مجرد أطفال صغار في فصل رقص. أنا في حيرة تامة بشأن كيفية التعبير عن تعاطفي مع هذه العائلات".

من جانبها، قالت الشرطة إن شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا دخل الفصل قبل ظهر الاثنين بقليل عندما بدأ الاعتداء القاتل.

وكانت الضحية الأخيرة فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، والضحيتان الأخريان تبلغان من العمر 6 و7 سنوات، وهناك العديد من الأطفال الآخرين الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

