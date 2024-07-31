اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين من أقصى اليمين ورجال الشرطة في بلدة ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، في 30 يوليو/تموز - بعد يوم من مقتل 3 فتيات صغيرات في هجوم بسكين في حدث تحت عنوان “تايلور سويفت” في مدرسة للرقص.

وأصيب ما يقرب من 40 ضابط شرطة بعد أن ألقى أشخاص حجارة على مسجد وزجاجات على الشرطة وأضرموا النار في المركبات، وأشعلوا النيران في المركبات، بسبب تقارير غير مؤكدة تفيد بأن المشتبه به البالغ من العمر 17 عامًا في هجوم السكين، مسلم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المجموعة "اختطفت" وقفة احتجاجية سلمية أقيمت لمن أصيبوا وقتلوا في الهجوم.